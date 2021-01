L'apertura di Tuttosport: "McKennie, stella a strisce"

Weston McKennie è sicuramente la sorpresa più bella della Juventus di Andrea Pirlo e di certo un'operazione andata anche meglio delle aspettative, così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "McKennie, stella a strisce". Un affare sotto tutti i punti di vista, partendo dal rendimento in campo per arrivare fino al piano economico. Una scommessa vinta e che ha dato e darà i suoi frutti.

Il derby dei giganti va oltre la coppa - Stasera si aprono i quarti di finale di Coppa Italia e lo fanno subito con il derby di Milano. Lukaku contro Ibrahimovic, in una sfida che vale tanto anche a livello di corsa allo Scudetto.

Torino, scambio Nkoulou per Kurtic - Il Parma è alla ricerca di un difensore ed il Torino spinge da tempo per portare in granata Jasmin Kurtic, così nasce l'idea di proporre ai crociati uno scambio con Nicolas Nkoulou, che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.