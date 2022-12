L'avvocato Grassani a Il Messaggero: "Situazione senza precedenti. Sanzioni? Non escludo nulla"

Nell'edizione di oggi de Il Messaggero, è presente un'intervista all'avvocato Mattia Grassani in merito alla situazione della Juventus. "Una situazione senza precedenti, per un club già uscito con le ossa rotte dal processo di Calciopoli. Ora sta piovendo, ma potrebbe grandinare" prevede Grassani, che poi dice la sua sulle possibili sanzioni: "Se le operazioni avessero avuto un impatto decisivo nei bilanci della Juve, sarebbe un altro esempio di doping amministrativo e allora i punti di penalizzazione sarebbero tanti. Retrocessione o scudetto revocato? Non mi sento di escluderlo".

Una considerazione, infine, sull'annata che andrebbero ad inficiare l'eventuale penalizzazione: "Difficile dirlo dalla documentazione presente. Se poi si dovesse andare oltre, la pena sanzione sarebbe differita al prossimo torneo".