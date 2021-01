L'interrogativo de La Gazzetta dello Sport: "Cosa manca all'Atalanta per lo Scudetto?"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport stamani si chiede se, dopo anni in cui l'Atalanta è entrata indiscutibilmente nell'eccellenza di calcio italiano, essa non sia pronta per lo Scudetto. Vista la partita contro il Milan, etichettata come migliore dell'era gasperiniana, si potrebbe rispondere in maniera affermativa. Spettacolo, carattere, gioco, superiorità tattica e fisica sono le virtù ammirate sabato a San Siro. La fase autunnale della Champions ha tolto molte energie al campionato, non è mai stata così compressa, con le sei partite in un mese e mezzo a blocchi di tre consecutive ogni settimana. Servirà un vice Ilicic, in casa ci sono Malinovskyi e Miranchuk ma pure uno sguardo sul mercato potrebbe essere interessante. Sarà anche importante il recupero di Pasalic, per poter far respirare Pessina oppure dare il cambio a De Roon e Freuler.