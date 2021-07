L'Italia vola in semifinale. La Gazzetta dello Sport: "Barella e Insigne, che colossi"

La Gazzetta dello Sport esalta la prova dell'Italia e in particolare dei due goleador contro il Belgio: "Barella e Insigne, che colossi". I più piccoli e i più discussi, perché a loro si chiede sempre qualcosa di più, hanno strapazzato il Belgio. Barella e Insigne, decisivi come non mai. Trascinatore il centrocampista dell'Inter, leader tecnico il giocatore del Napoli che è andato a segno proprio con il suo tiro a giro. Criticato perché ci ha provato senza trovare la via del gol, si è preso una bella rivincita. Quel tiro a giro è un po' la sua coperta di Linus. Ci aveva provato un quarto d'ora prima, stava solo prendendo la mira...