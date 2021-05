La corsa verso la promozione in A: ai playoff spicca il Veneto. Due semifinaliste su quattro

vedi letture

Quattro squadre per un solo posto, quello che condurrà alla Serie A: dopo Empoli e Salernitana che hanno centrato la promozione diretta, infatti, i playoff - che hanno preso il via giovedì - diranno chi sarà la terza squadra a fare il grande salto.

Quattro semifinaliste, con il Veneto che primeggia, visto che la metà delle squadre sono appunto... venete. Cittadella e Venezia daranno battaglia a Monza e Lecce, e ospiteranno per altro la gara di andata, in programma lunedì.

Così, in merito, ha aperto La Gazzetta dello Sport: "Il Veneto si scalda. Venezia e Cittadella al top, vanno già oltre i playoff". Nel dettaglio "Il Veneto prepara l’assalto alla Serie A. Il turno preliminare dei playoff ha lanciato in orbita Venezia (quinto) e Cittadella (sesto), che lunedì giocano l’andata della semifinale. Ancora in casa: ci sono il Lecce per Paolo Zanetti e il Monza per Roberto Venturato. Roba tosta per tutti".

Fa più o meno eco il Corriere dello Sport. Ecco la nota sul Cittadella: "Venturato: Il Cittadella ha mostrato cosa può fare". E aggiunge: "E se stavolta emergesse l'esperienza? Vai a saperlo, in un Cittadella che ha sempre avuto nei playoff un tallone d'Achille. Nel senso di non riuscire mai a vincerli, fermandosi pure a un passo dal traguardo due anni fa. Sono cinque stagioni di fila che Roberto Venturato si iscrive alla corsa per la Serie A: ci sarà un motivo, se si riempie di credibilità questo Cittadella. Un'isola felice del calcio, tanto da non avere mai esonerato un allenatore. Un'epopea tira l'altra: dopo Foscarini, ecco un nuovo capitolo della realtà granata".

Spazio al Venezia, "«Dove non basta la tecnica il Venezia ci mette il cuore»": "Inarrestabile, il Venezia che sforna gol con facilità disarmante. E non lascia nulla al caso, compresa la capacità di far brillare giocatori che avranno un avvenire in A. Per esempio, in copertina è finito ancora Maleh, la mezzala già promessa alla Fiorentina per la prossima stagione. «Nelle sei partite in cui è mancato, non abbiamo mai vinto», ricorda Paolo Zanetti che ha con sé le chiavi del successo. Pensare che un anno fa il Venezia non voleva liberare un Dionisi già in parola con l'Empoli. Si può dire che abbiano guadagnato in due. Anzi, in tre", la chiosa.

Sempre sulla formazione lagunare, ecco Tuttosport: "Maleh eroe di Venezia. «Ora sotto con il Lecce»". Sul percorso degli arancioneroverdi: "La paura di non farcela spazzata via da un secondo tempo supplementare superlativo, in cui è maturata la rimonta. La capacità di non farsi prendere dall’emozione, di rimanere lucidi, concentrati sull’obiettivo da perseguire, ha aiutato il Venezia a uscire fuori dal tunnel nel quale Mogos, con quel calcio di rigore nel primo overtime, l’aveva infilato. Ora i lagunari si godono la qualificazione alla semifinale playoff, traguardo raggiunto nella stagione 2017-2018. Tre anni fa la spuntò il Palermo, poi beffato in finale dal Frosinone, ora tocca al Lecce testare le ambizioni di Paolo Zanetti e dei suoi uomini, che sperano in un epilogo diverso".

"Venturato giura: «Il mio Cittadella sa farsi valere»", questa la nota al Cittadella: "Prima del Brescia, Roberto Venturato aveva dichiarato di puntare alla Serie A. Obiettivo più vicino dopo l’1-0 di giovedì sera: «In ogni caso possiamo dire la nostra», ha spiegato poi, proiettandosi al doppio confronto con il Monza. La corazzata del campionato, costruita a suon di milioni e con un doppio mercato faraonico, sfiderà il Cittadella dei miracoli, capace ogni stagione di andare oltre le aspettative e i suoi limiti, grazie all’operato di una dirigenza che mastica e capisce di calcio e un allenatore calato perfettamente in una realtà da prendere come esempio. Il primo passo è stato compiuto, riscrivere la storia ripetendo la cavalcata di due stagioni fa è l’obiettivo di Venturato".