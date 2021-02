La doppia apertura di Tuttosport: "Inter, ore sul filo. Toro, ore da incubo"

vedi letture

"Inter, ore sul filo. Toro, ore da incubo" scrive Tuttosport con una doppia apertura quest'oggi. Spazio dedicato al momento dell'Inter e al momento del Torino. Suning cambia padrone: vicina la cessione del club. Covid: positivi in 5: anche Antonello, Marotta e Ausilio. La variante inglese nel focolaio granata. Con il Sassuolo si giocherà il 17 marzo, a rischio la gara con la Lazio.

Casa Juve - "McKennie riscattato. Napoli-Sarri: contatto": La Juve ha deciso: pagherà i 18,5 milioni più bonus per il cartellino di Weston. Eliminato dall'Europa League, ADL pensa al ritorno del grande ex per la prossima stagione. Juve-Napoli si giocherà il 17 marzo.

Europa League - "Ringhio fuori con rabbia, avanti Milan e Roma". Non basta il 2-1 interno con il Granada per la qualificazione, fuori il Napoli. Al Milan invece basta l'1-1 di San Siro per eliminare la Stella Rossa. Bene la Roma: 3-1 al Braga.