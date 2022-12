La Juve alza il pressing su Grimaldo. Tuttosport: "Inter e Napoli principali concorrenti"

vedi letture

Oltre al dossier rinnovi, la Juve continua a lavorare sottotraccia sul mercato, guardando con particolare attenzione alle potenziali occasioni a zero. I radar dei bianconeri - riferisce l'edizione odierna di Tuttosport - sono puntati soprattutto su Alejandro Grimaldo, terzino sinistro di proprietà del Benfica. Il suo entourage è formalmente ancora in trattativa con i lusitani per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno, ma l'ingaggio relativamente basso (meno di 2 milioni a stagione) lo rende un profilo molto appetibile per i club europei. La Signora è in prima fila, Inter e Napoli sembrano invece essere le principali concorrenti.