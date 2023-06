La Juve chiede uno sconto al Marsiglia per Milik. Tuttosport: "Occhi anche su Morata"

vedi letture

L'opzione d'acquisto di Milik dal Marsiglia, fissata a 7 milioni più 2 di bonus, scadrà domani, e con ogni probabilità non verrà esercitata dalla Juventus. Ciò non significa necessariamente - suggerisce l'edizione odierna di Tuttosport - che l'attaccante non vestirà più i colori bianconeri: la Signora sta infatti trattando con l'OM per avere il polacco in rosa anche nella prossima stagione.

Una trattativa - si legge - che verte su due opzioni: uno sconto sulla cifra da versare al club francese, oppure un nuovo prestito annuale. Milik piace anche alla Lazio, pronta ad approfittare di eventuali intoppi nelle contrattazioni: per questo motivo la Juve tiene accesi i fati su Morata, che tornerebbe volentieri a Torino, e soprattutto accetterebbe uno stipendio adeguato alle esigenze della società.