La Lazio e i pali salvano il Toro. Il Messaggero: "Cairo litiga con Lotito e accusa Immobile"

Come scrive Il Messaggero, fa festa Urbano Cairo, nero invece Claudio Lotito. Scintille per alcune parole di troppo arrivate da soggetti esterni. I due arrivano faccia a faccia ma vengono separati e portati via. Offese personali. Cairo è una furia: attacca anche Immobile accusandolo di aver giocato la partita col sangue agli occhi e di essere sceso in campo positivo al Covid all'andata. Ciro però grazia la sua ex squadra calciando il rigore sul palo; lo stesso legno ferma un colpo di testa di Lazzari all'ultimo tuffo.