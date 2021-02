Le aperture in Portogallo - Oggi il "derby eterno" Sporting-Benfica. Domani chiude il mercato

vedi letture

Di seguito le aperture in Portogallo di oggi, lunedì 1 febbraio:

A Bola

"Tutto esaurito"

Andrà in scena questa sera il "derby eterno" tra Sporting Lisbona e Benfica, con l'occasione per lo Sporting di spedire i cugini a meno nove in classifica. Il quotidiano scrive: "La passione non si confina, questa sera saremo tutti all'Alvalade per il derby eterno". Appuntamento per questa sera alle 21.30, con un match sentitissimo in Portogallo.

Record

"Si sveglia il mercato"

Ultimo giorno di mercato in Italia e penultimo in Portogallo, che vedrà un giorno in più di trattative. Ma anche in Portogallo si entra nella fase calda delle operazioni, con le big che si apprestano a sistemare le rose dopo un mese in cui gli affari conclusi sono stati pochissimi. Ferro va al Valencia, su Gedson resta la Roma, mentre lo Sporting è avanti su Paulinho. Il Porto pensa ad Eustaquio.