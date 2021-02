Le aperture inglesi - Ahi Liverpool: altra sconfitta per i Reds, ora il City è a +7

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 4 febbraio 2021.

Metro

"No bright spark"

Che tradotto significa "nessuna scintilla luminosa". Il gioco di parole con il termine "bright" si lega alla sconfitta interna del Liverpool contro il Brighton, che fa scivolare i Reds sempre più lontano dalla vetta della classifica.

The Daily Telegraph

"Mind the gap"

Anche qui l'apertura è dedicata al Liverpool di Klopp, ora a meno sette dal Manchester City capolista, che ha peraltro una gara in meno all'attivo. Si complica la rincorsa al titolo di Salah e compagni.

Mirror

"Be afraid"

I campioni in carica perdono terreno dal primo posto, mentre il Pep Guardiola avvisa i rivali: il suo Manchester City sarà sempre più forte nel prosieguo di questa stagione.

Daily Star

"They think it's alz over"

La difesa del titolo della squadra di Klopp diventa quasi "stregata": altro tonfo a sorpresa ad Anfield e primo posto sempre più lontano per il club allenato dall'ex Dortmund.