Le aperture inglesi - City in pole nella corsa a Haaland. Sheffield-Wilder, è addio

Le aperture inglesi di oggi, sabato 13 marzo 2021.

Daily Mail

"City favorito per accaparrarsi Haaland"

Il grande obiettivo per l'attacco del Manchester City è uno solo: Erling Braut Haaland, il golden boy del Borussia Dortmund. C'è da battere la concorrenza di mezza Europa, ma in questo momento i Citizens sembrano in pole per il norvegese.

Daily Star

"Rottura con Chris"

Il tecnico dello Sheffield Chris Wilder si prepara a dire addio ai Blades dopo cinque anni. Esonero ad un passo per l'allenatore che quest'anno ha trascinato la squadra all'ultimo posto in classifica: la zona salvezza, a questo punto della stagione, dista ben dodici punti.