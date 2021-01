Le aperture inglesi - Leeds umiliato dal Crawley. Devine più giovane marcatore di sempre del Tottenham

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 11 gennaio:

Times

"Senza paura di festeggiare"

Il ministero della salute brittanico ha ammonito il calcio inglese per le esultanze post gol. Tanti abbracci e nessun protocollo Covid rispettato, come gli spogliatoi chiusi e tutta la squadra dentro a festeggiare cantando. Ed il ministero rumoreggia...

The Daily Telegraph

"Gli eroi di Crawley umiliano il Leeds"

Tempo di FA Cup e tempo di risultati clamorosi. Quest'anno tocca al Leeds soccombere sul campo del Crawley, squadra di League Two, quarta serie britannica. Un 3 a 0 che non lascia spazio a recriminazioni per la squadra di Marcelo Bielsa, eliminata così dalla competizione.

Mirror Sport

"Serata epica"

Serata indimenticabile per il Crawley che batte 3 a 0 il Leeds e continua a sognare in FA Cup. E alla festa ha partecipato anche il protagonista della Serie Tv "The only way is Essex", Mark Wright, entrato nella ripresa con la maglia del Crawley.

"Nessun miracolo, ma è stato Devine"

Gioco di parole in taglio alto per il Tottenham, che è andato a giocare sul campo di una squadra di ottava serie, imponendosi per cinque a zero. E ha trovato la rete anche il sedicenne Devine: il più giovane ad aver segnato con la maglia degli Spurs.