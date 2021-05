Le aperture inglesi - Poker Liverpool allo United: Firmino tiene vivo il sogno Champions

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 14 maggio 2021.

Daily Express

"All to play four"

Il grande protagonista di United-Liverpool, conclusasi quattro a due in favore dei Reds, è Roberto Firmino: con la sua doppietta il brasiliano ha trascinato alla vittoria la squadra di Klopp, mantenendo vivo il sogno Champions.

Mirror

"Ear we go"

La doppietta di Firmino alimenta il sogno del Liverpool di qualificarsi alla prossima Champions League. Il Manchester United paga i suoi errori grossolani e finisce al tappeto all'Old Trafford.