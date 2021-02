Le aperture portoghesi - EuroPorto: i ragazzi di Conceiçao "banalizzano" i campioni d'Italia

Le aperture portoghesi di oggi, giovedì 18 febbraio 2021.

A Bola

"Vecchio signore"

Evidente il gioco di parole che fa riferimento ad uno dei soprannomi con i quali è conosciuta la Juventus, ieri sconfitta dal Porto nell'andata degli ottavi di Champions. Un vantaggio che per i Dragões poteva essere più confortevole, se non fosse stato per il gol nel finale di Chiesa.

Record

"Euro Dragão"

Il Porto "banalizza" i campioni d'Italia: in gol Taremi e Marega, anche se il timbro di Chiesa complica le cose in ottica ritorno. Conceição predica calma: "Non siamo troppo contenti".