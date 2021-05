Le aperture spagnole - Nessun giocatore del Real all'Europeo. Aguero firma col Barcellona

vedi letture

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina.

Marca

"Farò il tifo come uno in più da casa".

Il capitano dà per scontato: "Mi fa male non difendere la Spagna, ma in questo caso è meglio riposare". Il ct: "Cerco i migliori, Sergio non è qui perché non gioca da gennaio".

AS

"Né Ramos né il Madrid".

Luis Enrique fa una lista di 24 per l'Europeo senza il capitano né alcun giocatore blanco, senza precedenti in un grande torneo. "Mi fa male non difendere la Spagna", dice il difensore centrale.

Mundo Deportivo

"Euro bomba".

Luis Enrique lascia Sergio Ramos fuori dall'Europeo e per la prima volta non ci sarà nessun giocatore del Real. Pedri, Busquets e Alba sono in lista con Laporte, Azpilicueta e Sarabia come grandi novità.

Sport

"Kun Aguero ha firmato!".

Il Barcellona ha in programma di annunciare il proprio innesto domenica prossima, dopo la finale di Champions League. Guardiola "anticipa" la notizia: "Il Kun va al Barcellona perché vuole giocare con il migliore, Leo Messi".