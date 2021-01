Le aperture spagnole - Real fuori contro l'Alcoyano: "Nessuno sfugge a questo imbarazzo"

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 21 gennaio 2021:

Marca

"Nessuno sfugge a questo imbarazzo"

Ovviamente il tema principale del giorno è l'eliminazione del Real Madrid dalla Copa del Rey. Merengues sconfitte dall'Alcoyano, club di terza divisione, che rimonta gli uomini di Zidane nonostante l'inferiorità numerica: è la peggiore sconfitta dell'era del tecnico francese. Il portiere Jose Juan, eroe locale. Calciatori impotenti e Zidane parla così: "Qualunque cosa debba accadere, succederà".

As

"Imbarazzo"

Appare evidente il pensiero del quotidiano sulla sconfitta del Real Madrid. L'Alcoyano, club di terza divisione, rimonta in dieci uomini nei supplementari e butta fuori i Blancos. Secondo titolo che se ne va per le Merengues in una settimana. Zidane è toccato.

Sport

"Castanazo!"

Incredibile eliminazione dalla Copa del Rey del Real Madrid che trova spazio anche in questa prima pagina. I Blancos si fanno beffe di se stessi e vengono eliminati ai tempi supplementari dall'Alcoyano in dieci. Zidane ha impiegato molto tempo per effettuare i cambi ed è molto provato dopo aver lasciato un altro dei titoli della stagione.

Mundo Deportivo

"Umiliazione"

Titolo pesante da parte del quotidiano in apertura sul Real Madrid. I Blancos vengono eliminati dalla Coppa del Rey da un club di terza divisione che ha rimontato ai supplementari in 10 uomini. La sconfitta inaspettata apre un'altra crisi per la squadra di Zidane.