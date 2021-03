Le aperture spagnole - Real, suggestione CR7. Barça, -4 dal leader e primato per Messi

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 16 marzo 2021.

Marca

"Lo scudo di Madrid"

Torna Sergio Ramos in campo stasera contro l'Atalanta e con lui i Blancos non cadono in Champions League dal 2015. La squadra di Zidane può arrivare ai quarti di finale per la prima volta negli ultimi tre anni. Pessina: "Se potessi scegliere, prenderei Kroos da loro, non sbaglia mai".

As

"Con la vecchia guardia"

Il Real Madrid si è messo nelle mani dei veterani per superare l'Atalanta. Hazard si è rotto per un altro mese: è il decimo infortunio. Zidane, sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo nella società con cui ha già vinto tantissimi trofei: "Può succedere".

Sport

"Lanciati!"

A soli 4 punti dall'Atletico Madrid, il Barcellona continua la sua rimonta in campionato dopo la vittoria contro l'Huesca per 4-1 e il titolo è più vicino. Record e doppietta per Messi: il fuoriclasse argentino ha festeggiato la sua partita numero 767 con la maglia blaugrana segnando altri due gol.

Mundo Deportivo

"Sempre Messi"

Il Barcellona, 4 punti dietro all'Atletico Madrid, continua a vincere e batte 4-1 l'Huesca. Messi festeggia il suo record di 767 partite con il Barcellona con due gol e una vittoria. Un altro missile di Griezmann e un colpo di testa di Mingueza coronano una giornata storica.