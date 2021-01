Le aperture spagnole - "Rinnovamento inflessibile del Real per fronteggiare la crisi"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiano sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, la politica di rinnovamento del Real per far fronte alla crisi economica e il mercato del Barcellona appena terminate le elezioni.

Marca

"Questo è quello che è".

Politica di rinnovamento inflessibile finché dura la crisi. Il Madrid dà la priorità al risparmio e alla stabilità economica. Con Modric c'è già un accordo, ma finora né Ramos né Lucas hanno accettato l'offerta. Benzema, Varane e Nacho saranno i prossimi.

Mundo Deportivo

"Candidati".

Barcellona, il segretario tecnico e i presidenti sondano il mercato alla ricerca di un sostituto di Alba se verrà ceduto a Junior. Il Valencia lascerebbe andare Gaya per 15 milioni e Alonso non sta bene a Londra, ma tutto dipende dalle elezioni.

AS

"Alaba, chi dà di più?".

Il Madrid offre 11 milioni di euro all'anno all'australiano. Il City raggiunge i 14 milioni di euro. United, Liverpool, Chelsea e PSG, più Laporta e Font, nella lotta.

Sport

"Eric Garcia pareggiato per giugno".

Il nuovo presidente del Barcellona deve ratificare l'accordo verbale con il centrale per 5 stagioni in modo che arrivi in ​​estate. Il calciatore del City voleva venire subito, ma il tecnico non vuole farsi carico del costo economico dell'operazione.