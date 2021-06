Le aperture spagnole - Spagna, test contro il Portogallo di CR7. Barça, Laporta conferma Koeman

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 4 giugno 2021.

Marca

"Per la gente"

La Spagna si prepara all'Europeo con una prova al Wanda davanti al campione in carica, il Portogallo, e a 15.000 spettatori. Luis Enrique: "I giocatori devono crederci". Cristiano Ronaldo torna a Madrid... In attesa del suo futuro. Koke: "Giocando a calcio abbiamo aiutato i tifosi a schiarirsi le idee".

As

"Cristiano esamina la Roja"

La Spagna giocherà oggi un test di qualità contro il Portogallo, campione d'Europa in carica. Ci saranno 15.000 spettatori al Wanda. Possibile esordio di Robert Sanchez.

Sport

"Laporta: 'Koeman è il migliore per il Barça'"

Laporta conferma l'allenatore per iniziare la nuova stagione e assicura che il Barcellona non ha negoziato con nessun possibile sostituto. Il presidente blaugrana è convinto di trionfare: "Avremo successo con una rosa per giocare all'attacco".

Mundo Deportivo

"Resta"

Il consiglio sancisce la continuità di Koeman come allenatore del Barcellona per la prossima stagione. 'Esce rinforzato' dice Laporta, che si lascia per dopo un possibile prolungamento del contratto del tecnico.