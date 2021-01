Le aperture spagnole - "Suarez trascina l'Atletico che ora è più sette sul Real"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi principali, la vittoria dell'Atletico sul Valencia per 3-1 che porta la squadra di Suarez, sempre prima in classifica, a più sette dal Real Madrid.

Marca

"Felice nella sua giornata".

Luis Suarez regala un altro gol decisivo per l'Atletico nel giorno del suo compleanno. Joao Felix recupera la titolarità e risponde con un gol e un assist.

Mundo Deportivo

"Leader De Jong".

Frenkie apre le marcature nella quinta vittoria consecutiva fuori casa di un Barcellona efficiente e dominante.

AS

"Mezza Lega".

Joao Felix, Luis Suarez e Correa rimontano il gol di Racic per consolidare la leadership. L'Atletico arriva al giro di boa con 7 punti di vantaggio sulla seconda, il Real, e una partita in meno.

Sport

"Filotto!".

Quarta vittoria consecutiva del Barcellona in campionato dopo la brutta ma vitale vittoria sul campo dell'Elche.