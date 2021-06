Lichtsteiner a La Gazzetta dello Sport: "Senza pandemia sarei stato in campo contro l'Italia"

Questa sera l'Italia sfiderà la Svizzera, per la seconda gara del gruppo A, e Stephan Lichtsteiner affida a La Gazzetta dello Sport le sue parole piene di rammarico per non poter prendere parte alla partita: "Sto soffrendo un pò perché avrei voluto chiudere così la mia carriera. Avevo quest'obiettivo e di conseguenza accettai il trasferimento all'Ausburg, per giocare con continuità e prendere parte all'Europeo. Purtroppo poi è scoppiata la pandemia".

L'ex calciatore della Juve si esprime anche in merito alla partita: "Della partita dell'Italia ho visto solo qualche immagine ma contro la Turchia è arrivata la conferma della grande qualità degli azzurri. La gara della Svizzera è stata positiva anche se ho sentito un pò di critiche: la squadra ha creato molto ma purtroppo ha sprecato tanto".