Lucio alla Gazzetta: “L’Inter può fermare Lewandowski come noi facemmo con Messi”

L’ex difensore dell’Inter Lucio, che nel 2010 fu tra i protagonisti del triplete nerazzurro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della semifinale che disputò quell’anno contro il Barcellona: “Quelle partite sono un esempio di lotta e coraggio: a San Siro potevamo fargliene 4, poi la partita a Barcellona fu tremenda, 90’ che non finivano mai e noi giocammo pure in dieci. Mourinho ci motivò ogni secondo, anche nei momenti difficili del ritorno: ci ripeteva che avremmo dovuto farcela per tutta la gente che aspettava una Champions da una vita. All’epoca Messi volava, era nel suo momento migliore. È chiaro che Lewandowski abbia caratteristiche tecniche e fisiche diverse, ma è altrettanto difficile da marcare: in questi casi si lavora di reparto, non c’è un solo giocatore che salva, ma è l’attenzione collettiva che fa la differenza. Per come l’ho visto io, il trio dietro dell’Inter può fermare anche i rivali più difficili".