Milan, un punto per il titolo d'inverno. Corriere della Sera: "Perché fermarsi proprio ora?"

Il Corriere della Sera analizza il momento del Milan. Manca un punto per il titolo d'inverno: "Perché fermarsi proprio ora?". Stasera i rossoneri affronteranno l'Atalanta (ore 18) e manca un punto per lo scudetto d’inverno. Non succede da dieci anni e quella volta finì poi col titolo vero, quello di primavera, quello che conta realmente. E il Milan ci crede. Ci crede Pioli, ci crede la squadra, ci credono i tifosi e ci crede la società che ha perfezionato tre acquisti a gennaio. Ufficialmente l’obiettivo era e resta il ritorno in Champions, ma la verità è che dirigenza e proprietà sono d’accordo sul fatto di non voler lasciare nulla d’intentato. Giusto così: andrà come andrà, di certo Juve e Inter sono più attrezzate, ma perché fermarsi proprio ora? Il primo posto non è un obbligo ma un’opportunità: una differenza per niente secondaria, che in termini di pressioni potrebbe anche fare la differenza.