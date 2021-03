Milano, il sindaco Sala: "Lo stadio si deve fare, l'Inter venga a dirci chi guiderà la società"

Il Sindaco di Milano Beppe Sala è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed è tornato a parlare sulla questione stadio. "Lo stadio si deve fare, l'Inter venga a dirci chi guiderà la società" ha detto il primo cittadino che si è detto sorpreso e dispiaciuto della reazione dell'Inter, che si è offesa per le parole del sindaco. "Lo stadio vale meno della metà del progetto immobiliare proposto da Inter e Milan. È davvero così illogico voler sapere chi è quel qualcuno a cui affideremo per diversi anni la rigenerazione del quartiere?" le sue dichiarazioni. Il Sindaco tende la mano al club nerazzurro dopo le polemiche: "Se l’Inter viene da me e mi dice che l’investimento di Suning continua riattivo il dossier; ma anche se mi dice che trattano con pinco pallino e mi portano pinco pallino che garantisce la continuità dell’investimento, a me andrà bene".