Napoli-Empoli, la moviola del CorSport: "Un rigore... alla Pairetto. Dubbi sulla punibilità"

Non è positivo il giudizio dell'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla direzione in Napoli-Empoli di Luca Pairetto. Il direttore di gara è "insufficiente dal punto di vista tecnico e disciplinare". I dubbi riguardano soprattutto l'assegnazione del rigore ai campani: il contatto tra Osimhen e Marin c'è, e questo pregiudica la possibilità d'intervento del VAR Fabbri, ma ad essere in discussione è la punibilità dell'intervento. Un penalty che il quotidiano definisce proprio... "alla Pairetto", al quale viene assegnato un 5,5 in pagella.