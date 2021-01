Napoli, Rrahmani è un caso. Il Mattino: "Ha giocato solo tre minuti da quando è azzurro"

Il Mattino in edicola oggi si occupa del 'caso Rrahmani': "Ha giocato solo tre minuti da quando è azzurro" scrive il quotidiano. Il difensore sapeva che le opportunità per lui sarebbero state poche, ma è arrivato alla fine del 2020 con la bellezza di zero minuti giocati. Nemmeno uno scampolo di partita per il centrale kosovaro che lo scorso anno, con la maglia del Verona era stato uno dei recordman di presenze (36 su 38 gare disputate), sempre titolare con Juric. Il Napoli ha versato ben 14 milioni nelle casse del Verona un anno fa, promettendo al ragazzo un contratto da 1,8 milioni a stagione, non esattamente due spiccioli. Apparizione fugace con il Cagliari, 3 minuti in campo soltanto. Ora però per il giocatore potrebbe arrivare la prima gara dal 1' minuto, domani pomeriggio a Udine. Se così fosse si tratterebbe dell'esordio stagionale dall'inizio per il giocatore che fino ad oggi ha giocato meno di tutti (anche meno di Llorente, Malcuit e Ghoulam, giocatori che sembravano ai margini del progetto tecnico.