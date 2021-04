Occasione Joao Pedro. Tuttosport: "Il Torino segue il brasiliano. Per la porta c'è Cragno"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai granata con un’indiscrezione di mercato: il Torino segue Joao Pedro. Per la porta c'è Cragno. Se il Cagliari dovesse retrocedere in Serie B per Giulini sarebbe complicato tenere i pezzi da novanta e dunque ecco che l'ipotesi Torino torna in auge per Joao Pedro dopo i primi sondaggi di marzo 2020 e i tentativi della scorsa estate. Un'altra pista che il club di Cairo non ha mai mollato è quella che porta a Cragno che andrebbe a sostituire Sirigu papabile a cambiare aria dopo la stagione in essere. Belotti è ben lontano dal rinnovo ancora e per convincerlo ci potrebbe volere una mossa di questo tipo, mentre tra i pali si andrebbe su un profilo ormai affermato e in grado di trasmettere assoluta sicurezza alla retroguardia.