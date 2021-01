Oggi sfida a Parma, Tuttosport: "Toro-Giampaolo: 3 partite in una"

Partita fondamentale per il Torino. I granata oggi scenderanno in campo al "Tardini" di Parma contro gli uomini di Liverani per cercare i punti necessari per rialzare la testa con il tecnico che si gioca molto del futuro. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Toro-Giampaolo: 3 partite in una".