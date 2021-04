Perez non molla. Tuttosport: "Il presidente del Real è l'anima degli scissionisti"

Tuttosport in edicola questa mattina fa chiarezza sulla posizione di Florentino Perez definendolo l'anima della SuperLega, colui che ha impresso l'accelerazione decisiva al progetto, forzando anche la mano di qualche "fondatore" e ora sta facendo di tutto per tenere insieme il gruppo degli scissionisti che ieri però ha perso pezzi importanti come le inglesi. Nemmeno il giro di telefonate del pomeriggio sperando di mantenere gli spagnoli oltre a Milan, Juventus ed Inter è servito a molto visto che i nerazzurri hanno salutato. Florentino Perez non vuole arrenders, ma adesso la forza contrattuale della SuperLega anche nei confronti di Jp Morgan non è la stessa e la debolezza dimostrata dopo nemmeno 48 ore dal suo annuncio, è incredibile.