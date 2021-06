Pessina, l'intruso da sogno. Tuttosport: "Sembra l'Atalanta"

Tuttosport dedica spazio a Pessina, l'intruso da sogno: "Sembra l'Atalanta". E pensare che non doveva nemmeno essere convocato. Era stato inserito tra le riserve, poi l'infortunio di Sensi lo ha 'promosso' in squadra. Matteo Pessina, svezzato da Juric a Verona ed esploso poi con Gasperini all'Atalanta, si è preso la scena, segnando il gol decisivo contro il Galles. Lo scorso anno non era nei radar di Mancini, il rinvio del torneo per la pandemia ha permesso al giovane atalantino di maturare ancora e di guadagnarsi la chiamata in Nazionale. E ora Pessina si unisce al coro, rimarcando alla perfezione i concetti del c.t. Mancini. Dopo Locatelli, l'Italia mette in vetrina un altro talento.