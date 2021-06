Play off Serie C, Alessandria con un piede in finale. Pari l'altra sfida. Le aperture dei quotidiani

Nella giornata di ieri sono andate in scena le semifinali d'andata dei play off di Serie C con l'Alessandria che ha messo una seria ipoteca sulla finale per andare in Serie B vincendo in casa dell'Albinoleffe, mentre è finita in parità l'altra sfida fra Padova e Avellino. Queste le aperture dei quotidiani sportivi in edicola

Gazzetta dello Sport: “L'Alessandria vola: la finale è ipotecata. Albinoleffe, ci sei? Arrighini e Giorno lanciano Longo, poi Giorgione risponde. A Zaffaroni serve ancora un'impresa”; “Padova, scatto Kresic. Poi l'Avellino rimedia. Scintille tra i tecnici”.

Corriere dello Sport: “L'Alessandria con il vento in poppa. L'Albinoleffe si aggrappa a Giorgione. La difesa di Zaffaroni si scopre e presta il fianco ad Arrighini e Gorno. I seriani puntano su gara due”. “Kresic e Maniero, un pari d'autore. Tra Padova e Avellino è tutto aperto. Il croato, ex, colpisce nel primo tempo. Replica il bomber con il tap in sul rigore respinto da Dini”.

Tuttosport: “L'Alessandria vince e avvicina la finale. Colpo in casa dell'Albinoleffe, nel ritorno basta il pari. Grande ripresa dei Grigi: segna Arrighini nel giorno del suo 31° compleanno e raddoppia Giorno. Giorgione tiene a galla la speranza della squadra lombarda”: “Il Padova spreca, rimonta Avellino. Al gol di Kresic risponde Maniero nella ripresa”.