Pogba ko. Corriere della Sera: "Una mazzata per la Juve: strada dell'operazione la più gettonata"

Pogba è costretto a fermarsi subito per un infortunio rimediato in allenamento durante la tournée che vede i bianconeri impegnati negli Stati Uniti. La diagnosi è decisamente più grave del previsto: lesione al menisco laterale e con ogni probabilità sarà necessario un intervento chirurgico che lo costringerà ad uno stop tra i 30 e i 60 giorni. La strada dell’operazione, in ogni caso, è quella più gettonata e dovrebbe essere effettuata direttamente negli Usa. Pogba salterà quindi non soltanto il debutto in campionato, in programma a Ferragosto contro il Sassuolo, ma tutta la prima porzione di stagione, avvio della Champions compreso. Una mazzata per la Juve. A scriverlo è il Corriere della Sera.