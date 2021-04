Porte aperte per l'Europeo. Il Messaggero: "Pubblico all'Olimpico per la Nazionale"

Il Messaggero in edicola oggi si occupa dell'Europeo e delle gare che ospiterà l'Olimpico di Roma. "Pubblico all'Olimpico per la Nazionale": è arrivato l'ok dal Governo e oggi Gravina invierà la comunicazione scritta al presidente Ceferin. E' arrivato l'ok del governo, dunque Roma dovrebbe ospitare la gara inaugurale tra Italia e Turchia, poi Italia-Svizzera e Italia-Galles e un quarto di finale. C'è stata la volontà di non perdere l'evento. Quanti spettatori ci saranno? Al momento l'indicazione è quella del minimo richiesto, il 25% della capienza, dunque circa 15mila spettatori. Oggi la Uefa raccoglierà le indicazioni dalle 12 Federazioni coinvolte, venerdì annuncerà ufficialmente le sedi. L'Inghilterra vorrebbe organizzarlo tutto in casa e potrebbe 'assorbire' le gare di Dublino e Glasgow. In grande difficoltà la Germania. In Danimarca ottenuto il sì condizionato: ok a 11mila spettatori salvo ulteriori criticità.