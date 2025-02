Roma, da Dybala a Cristante fino a Pellegrini: è pronta la lista degli indesiderati

Claudio Ranieri è stato chiaro: la Roma non può spendere, prima deve ridurre il monte ingaggi. Il compito più duro per Ghisolfi in estate sarà quello di vendere. Il Messaggero oggi in edicola si proietta già sulla prossima estate e sulla possibile lista degli 'indesiderati' romanisti, ovvero quei giocatori che hanno uno stipendio importante e potrebbero essere ceduti per permettere poi alla Roma di investire su volti nuovi.

Da Pellegrini a Cristante passando per Celik e Paredes, tutti rimasti a Roma non accettando di andare in prestito o di essere ceduti fino a Paulo Dybala. L'argentino è uno dei temi più delicati. È scattato il rinnovo, è il giocatore più pagato della rosa, ma la proprietà proverà nuovamente a cederlo fra qualche mese.