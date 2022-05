Roma in Europa. Corriere della Sera: "A Tirana con un pensiero in meno"

La Roma arriva con un pensiero in mano alla finale di Tirana, si legge sul Corriere della Sera. Il 3-0 al Torino interrompe una striscia negativa (4 pareggi e 2 sconfitte) ma soprattutto garantisce un posto nella prossima Europa League. A 63 punti la Roma non è raggiungibile da Fiorentina e Atalanta, che si giocheranno solo il posto che resta in Conference League. Non è un particolare da poco, visto che Mourinho è riuscito anche a fare un po’ di turnover, dando riposo all’inizio (oltre all’infortunato Mkhitaryan) anche a Zaniolo, Cristante, Karsdorp e Smalling.