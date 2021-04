Romero al Corsport: “Fiorentina? Il mio agente ci parlò. Juve? Sono felice all’Atalanta”

“Fiorentina? Il mio agente ci parlò. Juve? Sono felice all’Atalanta”. Queste le parole di Cristian Romero al Corriere dello Sport in edicola stamattina. Il difensore che tanto sta facendo bene alla Dea ha raccontato qualche aneddoto legato al suo passato intrecciato con il presente: "L'addio di Prandelli mi ha colpito. Ho lavorato con lui a Genova ed è veramente una grande persona. La Fiorentina mi ha cercato insieme ad altri club ed il mio agente ha discusso di questa possibilità, ma il fatto che Gasperini fosse all'Atalanta ha sempre pesato sulla mia scelta e dopo 6-7 mesi di lavoro posso dire di aver fatto la scelta giusta. Juventus match particolare? No, l'ho già affrontata. Per ora non penso a loro, li ringrazio per avermi acquistato, ma sono concentrato sulle ultime 9 con la Dea".