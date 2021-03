Sampdoria, alle 18 arriva il Cagliari. Il Secolo XIX: "Palla avvelenata"

Claudio Ranieri tiene alta la tensione in casa Samp. Alle 18 i blucerchiati sfideranno il Cagliari al "Ferraris" in un match importante per la squadra di casa per non venire risucchiata nelle zone basse della classifica. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Palla avvelenata. 'Samp, attenta al risucchio'".