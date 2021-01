Scambio Dzeko-Sanchez. La Gazzetta dello Sport: "Inter, il rischio è togliere spazio a Lautaro"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al possibile scambio di mercato Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma. "Inter, il rischio è togliere spazio a Lautaro" scrive la Rosea. Al momento non è ancora fatta, c'è il problema legato al diverso peso dei due stipendi: il netto è simile (7,5 fino al 2022 per Dzeko, 7 fino al 2023 per Sanchez), ma nel lordo le strade diventano ampie. Infatti, il contratto del centravanti giallorosso pesa per 13 milioni circa, quello del cileno costa all’Inter circa 9, grazie allo sconto fiscale contenuto nel Decreto Crescita di cui il cileno ha approfittato. Insomma, balla una differenza di 4 milioni, tanti di questi tempi. I due giocatori non possono essere inseriti in uno scambio di prestiti esattamente alla pari e, come prima opzione, per trovare la quadra, la Roma dovrebbe colmare la differenza. Semmai, potrebbe essere risolutivo inserire nell’affare un altro nerazzurro: escluso il redivivo Vecino, attenzione al giovane attaccante Andrea Pinamonti. Guadagna 2 milioni netti e per Fonseca colmerebbe il buco del centravanti d’area. In casa interista poi si fanno anche valutazioni tecniche: Dzeko, amatissimo da Conte ma ingombrante, toglierebbe ossigeno e forse spazio a Lautaro, in odore di rinnovo.