Scambio Dzeko-Sanchez. La Repubblica: "Inter e Roma giurano che non si farà ma c'è ottimismo"

vedi letture

"Inter e Roma giurano che non si farà ma c'è ottimismo". Questo il titolo che La Repubblica utilizza in edicola stamani sullo scambio Sanchez-Dzeko. Suning non vuole aumentare i costi e non immaginava affari da concludere in questo mercato d'inverno. Per i nerazzurri l'affare si può fare solo se ognuno continua a pagare quanto paga oggi, ma i giallorossi, che già 'regalano' il prestito di un titolare in cambio di un'alternativa non vogliono rimetterci. Per colmare la differenza l'Inter è pronta ad offrire un secondo giocatore: un nome è quello di Radu. Entrambe le società giurano che l'affare non si farà, ma sotto la brace della scaramanzia, le sensazioni sono positive.