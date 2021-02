Sconcerti sul CorrSera: "Il rosso è di troppo ma l'Atalanta è rimasta ferma a guardare"

"Il rosso è di troppo ma l'Atalanta è rimasta ferma a guardare". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nell'edizione odierna. Il direttore come sempre analizza la serata europea ed in particolare la partita della Dea che etichetta come "sofferta da entrambi" con i Blancos che "giocano come un vecchio imperatore obeso e l'Atalanta senza il suo regista per quasi tutto il tempo". Qualche critica viene mossa anche alla squadra di Gasperini: "In dieci non ha fatto un tiro in porta, ha passato poche volte la metà campo. L'assenza l'ha condizionata, ma non ha mai davvero giocato la partita, ha sempre subito il fascino dell'avversario, guardandolo da lontano". Molto simile l'atteggiamento usato per parlare del Real Madrid: "Gioca per guardarsi. Ha un grande allenatore, ma non salta l'uomo e non tira in porta. Per questo penso abbia giocato male l'Atalanta anche in 10. Freuler ha colpa, ma l'espulsione non c'era".