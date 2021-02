Testa e polmoni. Gazzetta dello Sport: "Con Mandragora il Torino si trasforma"

La Gazzetta dello Sport scrive che il Torino ha fortemente voluto Rolando Mandragora, stesso discorso per il ragazzo che ha preferito i granata ad altri corteggiatori come la Fiorentina. Adesso Nicola può ampliare i sistemi tattici: ecco che in presenza di un 3-5-2 il centrocampista occuperò la posizione centrale davanti alla difesa a fianco di Rincon e Lukic o Linetty o Gojak, aspettando Baselli. Ma c'è anche l'opzione centrocampo a quattro, quindi il 3-4-3 qualora sia necessario mettere due elementi a supporto di Belotti; il sistema può modificarsi in 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Perché non si possono trascurare le qualità di Verdi e le capacità di recupero palla di Lukic quando impiegato dietro le punte.