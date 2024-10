Torino, due gli obiettivi per gennaio. Vagnati al lavoro

Tate chiacchiere e sondaggi preventivi con i procuratori per il dt del Torino Davide Vagnati che a gennaio dovrà intervenire sul mercato per rinforzare la rosa granata. Secondo Tuttosport Vagnati si sta muovendo su due ruoli: l'attaccante, per sostituire l'infortunato Zapata, e il braccetto di Sinistra mai arrivato in estate. L'obiettivo in questo ruolo è sempre Hajdari del Lugano, ma senza soldi - esattamente come questa estate - non si va da nessuna parte.

Così come per l'attaccante, ruolo nel quale piace Simeone che però, sentendo De Laurentiis, si può muovere solo per 15 milioni. E' quindi necessario iniziare a prendere la rincorsa per il mercato di gennaio, scrive il quotidiano, tanto di più con un budget ancora non definito e che potrebbe essere sufficiente a coprire solo uno dei due ruoli.