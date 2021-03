Tornado Ajax. Corriere dello Sport: "Cammino durissimo in Europa per la Roma"

"Cammino durissimo in Europa per la Roma" commenta il Corriere dello Sport. I giallorossi dovranno vedersela con l'Ajax ai quarti (tra l'8 e il 15 aprile con ritorno all'Olimpico) ed eventualmente con United o Granada in semifinale. La Roma sin qui in Europa ha ottenuto ottimi risultati, ci si aspetta una sfida spettacolare con gli olandesi. Fonseca, che potrà recuperare giocatori importanti e mira ad arrivare fino in fondo, ha detto: “L'Ajax è una squadra fortissima, tra le migliori in Europa League. Ha un bel progetto europeo, ci aspetta una gara molto difficile. C'è la scuola calcistica più consolidata in Europa, ma abbiamo le nostre possibilità. Ora li dobbiamo studiare bene, penso che sarà un confronto equilibrato. Con lo Shakhtar abbiamo fatto due grandi partite ed era un avversario difficile. La squadra ha giocato bene e con fiducia, siamo molto motivati per affrontare l'Ajax”.