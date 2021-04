Toro-Juve, derby in tono minore. Corriere dello Sport: "Non è qui la festa"

Sarà un derby di Torino giù di tono rispetto a quelli andati in scena negli ultimi anni, secondo il Corriere dello Sport. Un derby "con la faccia un po' così, di chi è vicino a Genova. Nel senso che Toro e Juve sono più simili a Genoa e Sampdoria che a Inter e Milan", spiega il quotidiano. I granata lottano per non retrocedere e la Juve "è già retrocessa", perché a questo punto della stagione è sempre stata al comando nell'ultimo decennio. Sarà dunque un derby di sopravvivenza, con due squadre che non inseguiranno il massimo risultato, ma proveranno a restare aggrappate a quello minimo.