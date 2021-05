Turrini sul QS: "Chi chiedeva le teste di Conte e Gattuso era un caso clinico"

"E pensare che c'era chi chiedeva la testa di Antonio". Nel suo corsivo per il QS, Leo Turrini definisce scherzosamente "casi clinici" coloro i quali pretesero la testa di Allegri ai tempi della Juve, o quelli che esortavano l'Inter a liberarsi di Conte dopo l'eliminazione in Champions League. "Ma come la mettiamo, per dire, con Ringhio Gattuso?", si interroga il giornalista: "Abbandonato dai vertici napoletani già mesi fa - si legge -, adesso sta a due punti dall'Atalanta dei miracoli. E non era un babbeo questo Gattuso? Che ci fa così in alto?".