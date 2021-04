UEFA, il progetto anti-Covid. Corriere dello Sport: "Giocatori vaccinati agli Europei"

In vista degli Europei che cominceranno il prossimo mese di giugno la UEFA ha in mente un piano anti-Covid, raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Giocatori vaccinati agli Europei", titola in prima pagina il quotidiano, specificando che il progetto prevedrebbe la vaccinazione obbligatoria per i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.