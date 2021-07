Un altro olandese per l'Inghilterra. Il Mattino: "Kuipers dopo il rigore farsa di Makkelie"

vedi letture

"Kuipers dopo il rigore farsa di Makkelie", titola stamane Il Mattino. Sarà un altro olandese ad arbitrare l'Inghilterra: dopo Makkelie in semifinale toccherà a Kuipers contro l'Italia. Kuipers che ha diretto finali delle coppe per club ed è considerato l'arbitro più ricco al mondo, con un patrimonio di 12 milioni di euro. E nel 2014, nella sfida tra Italia ed Inghilterra, ci fu proprio Kuipers con il fischietto in bocca. Nelle ultime settimane c'è stato feeling tra Gravina ed il presidente UEFA Ceferin, ma non quanto il rapporto che Ceferin ha con Boris Johnson: è stato forte l'intervento del premier britannico per frenare la Superlega. L'obiettivo di Johnson è vincere la coppa, poi affronterà la candidatura al Mondiale 2030. Ma prima c'è l'Italia.