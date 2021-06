Valzer di panchine in Serie B: chi arriva e chi va. Le aperture dei quotidiani sportivi

La nuova Serie B, in attesa di capire quella che sarà l'ultima squadra a comporre le 20 sorelle (club che emergerà dopo i playoff di Serie C), inizia a prendere forma, e c'è gran fermento circa le panchine.

Di questo si è occupata la stampa sportiva nazionale, con La Gazzetta dello Sport che ha esordito così: "Paci al Pordenone: accordo biennale. Pisa: D’Angelo ‘23". Nel dettaglio: "Il Pordenone ha ufficializzato Massimo Paci come allenatore. L’ex tecnico del Teramo prende la panchina che è stata di Tesser prima e di Domizzi poi: ha firmato un biennale e sarà presentato oggi; non avendo il patentino, sarà chiesta una deroga e intanto sarà affiancato dal vice Roberto Guana. Al Pisa invece D’Angelo ha rinnovato fino al 2023".

Fa eco il Corriere dello Sport: "Pisa, è Chiellini il ds. E rinnova D’Angelo". Che aggiunge: "È Paci il nuovo allenatore del Pordenone. E il Perugia adesso valuta anche Alvini", come ieri avevamo anticipato.

Legandosi poi al Perugia, ecco una nota anche su Fabio Caserta: "Affare Caserta. Il Benevento tratta a oltranza". "Una richiesta temeraria, una risposta serena. Perugia e Benevento si mandano messaggi subliminali tramite i mass media, ma finiranno col chiudere ogni eventuale diatriba guardandosi negli occhi. Santopadre ha fatto trapelare una cifra assurda per liberare il suo tecnico e permettergli di legarsi al Benevento. Vigorito non si è scomposto e aspetta di sentire (ma forse l'ha già fatto...) il suo vecchio “sponsor tecnico” (con la Frankie Garage) per mettere un punto alla vicenda. Una cosa è certa: il Benevento vuole Caserta, è una scelta che viene da lontano e che il presidente giallorosso non ha intenzione di cambiare. Molto presto si troverà una via d'uscita, perché i due patròn si conoscono bene e si sono sempre trattati da persone amiche", la chiosa.

"Modesto verso Crotone. Brescia e Inzaghi: si può": così, infine, Tuttosport. Che spiega: "L’ascesa di Massimo Paci, dopo 400 gare da difensore nei campionati professionistici, lo ha portato sulla panchina del Pordenone. [...] Sono tanti i club ancora alla ricerca del tecnico, a loro potrebbe aggiungersi il Cittadella, dato che dopo sei stagioni Roberto Venturato riflette sul futuro: l’allenatore che ha portato i veneti a un passo dalla serie A, sfumata nella finale dei playoff contro il Venezia, parlerà nei prossimi giorni con il dg Marchetti , ma tra il tecnico e il club c’è ancora un contratto valido per un altro anno. [...] Il Chievo era pronto a puntare su Max Alvini, reduce dall’esperienza con la Reggiana, ma rischia di aver subito il sorpasso dal Perugia, ormai rassegnato a salutare il tecnico della promozione, Fabio Caserta, in direzione Benevento. Alvini è il nome principale davanti ad Aimo Diana, che può finire alla Reggiana, e a Davide Dionigi, lo scorso anno alla guida del Brescia nella prima parte della stagione. Caserta era sul taccuino anche del Crotone, intenzionato ora a puntare su Francesco Modesto, crotonese di nascita e poi protagonista della storica promozione in A dei calabresi cinque anni fa. In cerca del nuovo allenatore è anche il Brescia: è ampio il ventaglio delle possibili scelte per Massimo Cellino, che in cima alla lista avrebbe, tra gli altri, anche il nome di Pippo Inzaghi, due anni fa dominatore della B con il Benevento.

Il Pisa non cambia staff tecnico bensì il direttore sportivo. Luca D’Angelo e i suoi collaboratori sono stati confermati ufficialmente fino al 2023".