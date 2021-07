Zaniolo alla Gazzetta: "Con Mancini, tutti titolari. Adesso io punto al Mondiale"

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma e della nazionale azzurra, si è concesso a La Gazzetta dello Sport: "Quella in cui ho capito che non ce l'avrei fatta a partecipare all'Europeo è stata una giornata difficile, adesso però guardo avanti. Il prossimo anno c'è il Mondiale, stavolta mi piacerebbe davvero esserci. Questa Italia non mi sorprende, i titolari non sono solo undici ma tutti quanti. Nessuna nazionale può non avere paura di noi".